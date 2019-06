La vittima era ricercata dalle autorità Memphis, rivolta dopo nero ucciso da polizia: 24 agenti feriti Polizia: ucciso aveva un fucile. Testimoni oculari smentiscono. Avviata inchiesta

L'uccisione di un ragazzo afroamericano da parte degli agenti della polizia penitenziaria, a Memphis, negli Stati Uniti, ha provocato una rabbiosa protesta nella notte, durante la quale 24 poliziotti sono stati feriti dalle pietre e dai mattoni lanciati dai manifestanti.L'uccisione di un ragazzo di 21 anni, Brandon Webber, è avvenuta ieri sera, intorno alle 19, a Frayser, quartiere popolare a nord del centro di Memphis. Webber, ricercato dalla polizia, avrebbe puntato un'arma contro gli agenti mentre cercava di fuggire, secondo il racconto delle autorità; non è chiaro se a sparare contro di lui siano stati uno o più agenti. Secondo alcune fonti del Daly Memphian, contro Webber sarebbero stati sparati fino a venti proiettili; l'uomo è morto davanti alla sua abitazione.Brandon Webber è stato descritto come un "sospettato violento" dalla polizia, secondo la quale il ragazzo avrebbe puntato un fucile contro gli agenti. Ricostruzione smentita da alcuni testimoni oculari e sulla quale sono state avviate delle indagini.Il Tennessee Bureau of Investigation ha aperto un'indagine sulla morte di Brandon Webber, il giovane afroamericano di 20 anni ucciso a Memphis dalla polizia che lo aveva fermato per un controllo. Episodio che ha scatenato le ire della comunità nera della città.