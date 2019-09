SALUTE

"Non ci sono motivi per un allarme" Meningite, giovane morta a Sassari: isolato meningococco C Il ceppo isolato e i campioni biologici inviati all'Istituto superiore di Sanità

È il menincococco sierogruppo C il batterio responsabile dell'infezione che nella notte ha causato a Sassari la morte di una donna di 24 anni ricoverata alcune ore prima nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata.



Lo comunica la Aou di Sassari, dopo le analisi della Microbiologia, che ha confermato la diagnosi con la tipizzazione accertata dalla sezione Epidemiologia molecolare "Adesso invieremo il ceppo isolato e i campioni biologici isolati all'Istituto superiore di Sanità che è il centro di riferimento nazionale per le meningiti", fa sapere Andrea Piana, responsabile della sezione di Epidemiologia molecolare.



