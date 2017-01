Meningite, morto un uomo di 36 anni all'ospedale Cardarelli di Napoli

Condividi

Un uomo di 36 anni, arrivato già in coma al pronto soccorso, è morto a Napoli per meningite di tipo C. L'episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa. Il deceduto era stato portato all'ospedale Cardarelli dove sono state adottate tutte le profilassi preventive necessarie.