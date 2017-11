Critiche al decreto che prevede i risarcimenti Caso degli indennizzi di Stato: 3 mila euro per le vittime di stupro. Le associazioni: un'offesa Il Governo cerca di correre ai ripari e parla di quadruplicare lo stanziamento (dal Fondo anti-usura) ma anche in questo caso si arriverebbe a cifre che i responsabili dei centri anti-violenza giudicano comunque inadeguate e mortificanti

"Un'offesa", una "sorta di elemosina". Così molte associazioni e parenti commentano i risarcimenti stabiliti dal decreto attuativo della legge 122 del 2016 - pubblicato in gazzetta ufficiale il 10 ottobre scorso - per risarcire le vittime di reati violenti, come stupri e omicidi: 4800 euro per le vittime di violenza sessuale, se allo stupratore non vengono riconosciute le attenuanti. Nel caso invece gli fossero riconosciute si scende a poco più di 3.000 euro. Per non parlare poi dei casi di omicidio commessi da un coniuge: il risarcimento può arrivare a 8.200 euro. Sono cifre molto lontane da quelle previste per le vittime di reati legati al terrorismo, alla criminalità organizzata, ma anche per chi ha subito i danni di un incidente stradale quando il veicolo non è coperto da assicurazione. Perchè questi indennizzi ? La risposta à semplice: il fondo è stato finanziato con solo 10 milioni di euro.A seguito delle numerose polemiche sollevate da queste 'cifre irrisorie', il Governo cerca di correre ai ripari e parla di quadruplicare lo stanziamento (dal Fondo anti-usura) ma anche in questo caso si arriverebbe a cifre che associazioni e responsabili dei centri anti-violenza sulle donne giudicano comunque inadeguate e mortificanti. Inoltre - a quanto si apprende leggendo il decreto - i criteri per ottenere gli indennizzi sono complicatissimi. A questo punto si chiede di rivedere anche questo meccanismo per facilitare le procedure.Sul piede di guerra anche associazioni e familiari di chi ha perso la vita nel corso di rapine. Il Presidente dell'associazione Unavi (uniobne nazionale vittime), Federica Pagani Raccagni, attacca; "Siamo indignati, arrabbiati, non abbiamo parole - dice a La Verità - trovano soldi per tutto e non li trovano per le vittime come mio marito, ucciso durante una rapina in casa".Sul fronte politico, interviene duramente il M5S che attraverso il Portavoce Vittorio Ferraresi dice:"Denunciammo il problema già mesi fa. Ora il decreto interministeriale di Giustizia, Interni ed Economia, con questi oboli ridicoli, è un altro schiaffo a cittadini in attesa da oltre un decennio che gli esecutivi italiani ratifichino una direttiva Ue sul tema datata 200. E incalza: "L'Italia continua a essere inadempiente e questo vulnus accresce la sfiducia nella giustizia da parte di cittadini che soffrono già per la mancanza di certezza della pena a causa di tribunali intasati, di forze dell'ordine senza mezzi e di una prescrizione che falcidia ogni anno oltre 130mila procedimenti penali". Irritato anche il leader 'grillino' Beppe Grillo che dal suo blog attacca: "Sarebbe interessante sapere cosa pensano le donne che siedono sugli scranni di questo esecutivo di questa cifra".