Mercati I mercati aspettano l'incontro Trump-Xi Jinping. Atlantia peggior titolo a Piazza Affari

di Fabrizio Patti I mercati guardano al G20 di Osaka, e aspettano domani l'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, sperando in una svolta nella guerra commerciale. Le borse asiatiche nella notte sono state negative: Shanghai -0,60%, Hong Kong -0,29%. Giù dello 0,29% anche il Nikkei 225 di Tokyo, nonostante un dato della produzione industriale in Giappone sopra le attese: +2,3% a maggio rispetto ad aprile, per un colpo di reni del settore auto.In apertura borse europee in media leggermente positive: +0,19% per l'indice Eurostoxx, paniere dei 50 principali titoli dell'Eurozona. Milano poco sotto la parità (-0,03%), Francoforte la migliore, +0,43%. A Piazza Affari miglior titolo Pirelli, che sale di un punto percentuale. Il peggiore Atlantia, -1,19%, ieri al centro di uno scambio polemico con il ministro dello Sviluppo economico Di Maio. Ieri era stata una giornata positiva soprattutto per le banche italiane quotate, su di un punto dopo il buon andamento dell'asta dei titoli di Stato. Ora il settore segna +0,36%. Lo spread è a 241 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 2,10%, 57 punti base in meno di un mese fa. Non è l'unico rendimento a scendere: oggi quello del bond francese è sceso a zero.