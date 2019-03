Piazza Affari Mercati positivi. Milano spinta da Fca

di Sabrina Manfroi Seduta positiva per le borse europee mentre a Wall Street Dow Jones e Nasdaq salgono di circa mezzo punto percentuale in attesa delle decisioni della Fed. Milano chiude a +0,92%, Francoforte +1,13%, Londra +0,34%, Parigi +0,24%. Sotto i riflettori Fca, volata del 5% sull'ipotesi tornata in auge di possibili integrazioni col gruppo Psa. In luce anche Exor +3,79% e Cnh +2,80%. In fondo al listino Telecom -2,65%. Stabile l'euro sul dollaro a 1,135, poco mosso anche lo spread, 238 punti base col rendimento decennale al 2,48%.