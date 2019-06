Annuncio del vicepremier sui social Mercatone Uno, Di Maio: sbloccherò subito la Cig Già la prossima settimana con emendamento a Dl Crescita

"Non dimentico, ovviamente, i 1800 dipendenti di Mercatone Uno che dalla settimana scorsa sono rimasti senza lavoro. Per loro sbloccherò subito la cassa integrazione, non appena il Tribunale autorizzerà la procedura di amministrazione straordinaria. È chiaro che la cassa integrazione non dura in eterno e che è necessario trovare un investitore per Mercatone Uno che possa avviare la cosiddetta reindustrializzazione". Lo afferma in un post su Fb Luigi Di Maio."Il Fondo apposito per le vittime di mancati pagamenti, da 30 milioni di euro, verrà esteso anche ai fornitori di Mercatone Uno, nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta. Questo lo faremo già la settimana prossima, grazie a un emendamento che presentiamo al decreto legge Crescita".