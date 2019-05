La vertenza Mercatone Uno, oggi apertura di un tavolo al ministero dello Sviluppo E' stato nel frattempo autorizzato il sit-in dei lavoratori concomitante al confronto al dicastero

E’ previsto per oggi pomeriggio al Mise un tavolo per discutere della vicenda di Mercatone Uno. La Fisascat Cisl, dopo aver appreso della serrata dei negozi a marchio Mercatone Uno ceduti alla Shernon Holding nel luglio scorso a causa del fallimento della stessa disposto dal Tribunale di Milano, ha sottolineato l'importanza del previsto tavolo al ministero dello Sviluppo Economico anticipato a domani alle ore 15:30.E' stato nel frattempo autorizzato il sit-in dei lavoratori concomitante al confronto al dicastero. Secondo la segretaria nazionale della categoria cislina Aurora Blanca "il tribunale fallimentare di Milano si è visto costretto a interrompere una cattiva gestione che, approfittando della buona fede, continuava a perpetrare danni ed ad accumulare perdite con ripercussioni di ora in ora sempre piu' gravi sull'intera filiera occupazionale, ancor oggi di difficile quantificazione, creando quello che e' un vero e proprio dramma sociale". "Oltre ai 1.800 lavoratori ex Mercatone Uno - ha sottolineato la sindacalista - non possiamo ignorare il dramma degli oltre 500 fornitori e di oltre 10000 famiglie coinvolte".