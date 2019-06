La cancelliera tedesca Merkel, nuovo tremore alla vigilia del G20. Lo staff: sta bene "La cancelliera sta bene", ha rassicurato il suo portavoce, Steffen Seibert, confermando che come da programma Merkel partirà per il Giappone, dove è attesa al summit del G20 di Osaka

Condividi

Nuova crisi di tremori in pubblico per Angela Merkel. Dopo l'episodio avvenuto martedì 18 giugno mentre riceveva a Berlino il neo-presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la cancelliera è tornata a tremare a un evento pubblico in modo incontrollato stamattina, mentre era a fianco del capo dello Stato tedesco Frank Walter-Steinmeier.Il tutto è successo mentre l'Europa, Germania compresa, è nella morsa di un'ondata di caldo record. Merkel, quasi 65 anni, si trovava al palazzo Bellevue a Berlino, sede della presidenza, per la cerimonia di insediamento della nuova ministra della Giustizia, Christine Lambrecht (la ministra uscente Katarina Barley è stata eletta all'Europarlamento). A un certo punto ha cominciato a tremare e, nelle immagini trasmesse dalla tv tedesca, si vede la leader della Cdu che stringe le mani, nell'apparente tentativo di arginare il problema; le è stato offerto un bicchiere d'acqua, che ha rifiutato, e quando circa mezz'ora dopo è arrivata al Bundestag sembrava stare decisamente meglio."Tutto va avanti come previsto. La cancelliera sta bene", ha rassicurato il suo portavoce, Steffen Seibert, confermando che come da programma Merkel partirà per il Giappone, dove è attesa al summit del G20 di Osaka. Per lei sono previsti "numerosi incontri bilaterali con altri leader", ha precisato Seibert. Secondo un fotoreporter dell'agenzia di stampa tedesca Dpa che era sul posto, il tremore è durato circa due minuti. L'episodio precedente, quello del 18 giugno, era stato attribuito alla disidratazione dovuta a una giornata di forte caldo estivo: "Ho bevuto almeno tre bicchieri d'acqua e ora mi sento molto bene", aveva dichiarato poi la cancelliera. La leader della Cdu aveva già avuto un precedente malore a dicembre del 2014, con un calo di pressione durante un'intervista: la registrazione era stata brevemente interrotta e il suo entourage aveva spiegato anche in quel caso che l'episodio era legato a una disidratazione e che l'intervista era ripresa dopo avere mangiato e bevuto qualcosa.Merkel, spesso definita la leader più influente dell'Unione europea e la donna più potente al mondo, compierà 65 anni a luglio. Alla guida di una fragile coalizione con i socialdemocratici della Spd, al potere in Germania dal 2005, ha annunciato che si ritirerà dalla politica al termine del suo mandato da cancelliera, che terminerà nel 2021.