Messico: incriminati i 4 agenti che hanno confessato di aver venduto tre italiani a banda criminali

Sono stati incriminati in Messico i quattro agenti di polizia arrestati per la scomparsa dei tre italiani, spariti il 31 gennaio scorso a Tecalitla'n, nella regione di Jalisco. Il governatore dello stato ha detto che gli agenti hanno confessato di aver consegnato gli italiani a una banda criminale locale. Le ricerche di tre napoletani, Raffaele ed Antonio Russo, padre e figlio, ed il cugino Vincenzo Cimmino, vanno avanti da settimane. Francesco Russo, un altro figlio di Raffaele, aveva detto nei giorni scorsi che i suoi parenti erano stati "venduti a una banda (di criminali) per 43 dollari".I tre erano stati fermati dalla polizia a un distributore di benzina e i familiari avevano ricevuto un ultimo messaggio da Russo, che dava notizia dell'incontro con i poliziotti e del fatto che questi avevano ordinato loro di seguirli. La zona è controllata dal cartello Jalisco New Generation, tra le più potenti gang del Messico. Dopo la scomparsa degli italiani, tutti i poliziotti sono stati trasferiti per nuovo addestramento, sebbene i media abbiano affermato che si tratti in realtà di un modo per evitare che siano minacciati o intimiditi dalla gang e possano cambiare le versioni dei fatti.Intanto, non è chiaro che cosa i tre stessero facendo in Messico. Bbc cita il procuratore di Jalisco, Raúl Sánchez, che ha detto di avere informazioni secondo cui avrebbero venduto generatori e macchinari agricoli di bassa qualità a costi elevati, spacciandoli per costosi prodotti di alta gamma. I loro familiari hanno negato che stessero conducendo qualsiasi attività illegale.