Messico, vittoria storica per il leader di sinistra Obrador L'altro candidato dato per terzo Jose Antonio Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri) al potere, ha riconosciuto la vittoria di Lopez Obrador in un discorso tv

Condividi

Gli exit poll parlano di una schiacciante vittoria del candidato populista di sinistra Andres Manuel Lopez Obrador nelle elezioni messicane, con uno dei suoi principali rivali che ha già riconosciuto la sconfitta.Il sondaggio della Consulta Mitofsky afferma che Lopez Obrador avrebbe un vantaggio dal 16 al 26% sul suo rivale più vicino, il conservatore Ricardo Anaya. L'altro candidato dato per terzo Jose Antonio Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri) al potere, ha riconosciuto la vittoria di Lopez Obrador in un discorso tv: "Per il bene del Messico, gli auguro il più grande successo", ha detto. Primo a votare fra i candidati presidenziali messicani, ieri il leader del movimento Morena, Andrs Manuel Lpez Obrador, ha dichiarato che "stiamo vivendo un giorno storico".Ai giornalisti che lo attendevano di buon mattino nel suo seggio di Città del Messico 'Amlo', come lo si conosce per l'acronimo del suo nome, ha dichiarato: "Viviamo un giorno storico, il popolo messicano deciderà liberamente chi dovrà guidare il governo per i prossimi sei anni". Noi, ha aggiunto, "rappresentiamo la possibilità di un autentico cambiamento, di una trasformazione, e per questo si tratta di un giorno importante". Più che di una elezione, ha infine osservato, "si tratta di un referendum, di un plebiscito, la gente decider fra avere ancora lo stesso o cambiare davvero. E pensiamo che gli elettori ci daranno il loro appoggio per iniziare la quarta trasformazione della vita pubblica del Paese".Il presidente americano Donald Trump si è felicitato via Twitter con il candidato di Morena, Andrs Manuel Lpez Obrador, per la sua vittoria nelle presidenziali messicane."Congratulazioni a Lopez Obrador per essere diventato il nuovo presidente del Messico", ha twittato Trump, che ha aggiunto: "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!".