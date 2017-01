Messina, dà fuoco alla sua ex di 22 anni: fermato

E' ricoverata al Policlinico di Messina con estese ustioni una giovane di 22 anni data alle fiamme dall'ex convivente che aveva lasciato da qualche mese. L'aggressione è avvenuta ieri all'alba nel quartiere di Bordonaro, zona sud di Messina, dove lui, che è stato fermato dalla polizia, si è presentato a casa della ragazza. Sembra che i due avessero avuto una convivenza che però da alcuni mesi si era interrotta. Ancora non è chiara la ricostruzione dell'aggressione: lui si è presentato all'alba a casa della giovane, ad un certo punto le ha rovesciato addosso del liquido infiammabile, forse benzina, dandole fuoco. La giovane è ricoverata in una stanza sterile del Policlinico con ustioni nella parte bassa del corpo e nelle gambe. Sull'aggressione indaga la Squadra mobile di Messina che ha raccolto elementi per ricostruire i fatti e sentito diverse persone.