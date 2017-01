La ragazza non è in pericolo di vita Messina, giovane ustionata difende l'ex: non è stato lui Interrogatorio del 24enne fissato per mercoledì. La madre della vittima: "Le ho detto di denunciarlo ma lei ora dice che non è stato lui...non lo so...ma se lui ora è in carcere vuol dire che ha fatto qualcosa. Voglio la verità"

Messina ospedale (LaPresse/Carmelo Imbesi)

"Non è stato lui, hanno arrestato un innocente". Così Ylenia Grazia Bonavera grida dalla sua stanza in ospedale, difendendo il fidanzato 24enne, accusato di averle dato fuoco e che si è costituito alla polizia di Stato. L'audio è riportato dal sito di Repubblica. Dalla Questura di Messina si apprende che la giovane ha chiesto di essere sentita urgentemente.Ylenia "ha cercato di spegnere le fiamme con le mani, poi ha avuto la forza di chiamare la vicina di casa" che, a sua volta, ha avvertito il 118. A raccontarlo ai cronisti è Anna Giorgio, la mamma di Ylenia Grazia Bonavera, la 22enne a cui il fidanzato Alessio avrebbe dato fuoco dopo averla ricoperta di benzina. "Le ho detto di denunciarlo - dice ancora la donna - ma lei ora dice che non è stato lui... non lo so... ma se lui ora è in carcere vuol dire che ha fatto qualcosa. Voglio la verità".Intanto l'interrogatorio del venticinquenne di Messina sottoposto a fermo di polizia giudiziaria come presunto autore dell'aggressione ai danni della sua ex, è stato fissato per mercoledì mattina 11 gennaio. La ragazza di 22 anni è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Messina con ustioni sul 13% del corpo, ma non è in pericolo di vita. Alessio Mantineo si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi dopo essersi consegnato alla polizia, accompagnato dal proprio avvocato.L'aggressione si è verificata domenica mattina, in un'abitazione del quartiere di Bordonaro dove vive la giovane. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli investigatori, lui si sarebbe presentato alla porta di mattina presto versandole del liquido infiammabile, appiccando il fuoco con un accendino e allontanandosi subito dopo. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Il giovane si è poi presentato in questura accompagnato dal suo legale, Salvatore Silvestro, ma non ha detto nulla. Per il momento ha preferito tacere in attesa dell'interrogatorio.