Meteo Un ferragosto a rischio maltempo. Dopo il caldo temporali in arrivo

La settimana di Ferragosto si apre con il passaggio della seconda perturbazione del mese di agosto. Già da oggi temporali, alcuni anche di forte intensità, andranno a interessare prima il Nord-ovest, con un primo lieve calo termico e, a seguire, anche il Nord-est. Martedì la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità al Nord-est e nelle regioni centrali, favorendo anche una sensibile attenuazione del caldo. Al Sud la calura finirà solo a Ferragosto, giornata caratterizzata da un miglioramento del tempo al Nord e da un tempo variabile e a tratti instabile al Centro-sud e, al primo mattino, anche in Emilia Romagna.Dopo il caldo e l'afa arriva il maltempo in Liguria: allerta gialla emanata da Arpal per i bacini del ponente e relativo entroterra dalle 16 alla mezzanotte di oggi, mentre dalle 21 alle 18 di domani scatta l'allerta gialla per il centro levante ligure e relativo entroterra. Nella mattinata prime precipitazioni sul territorio regionale - i dati maggiori si sono registrati a Rocchetta Nervina con 12.6 mm in 15 minuti e a Genova Pegli con 10.4mm in 15minuti - accompagnati da alcune trombe marine che hanno interessato il mar ligure di centro-ponente: il fenomeno si è verificato a Crevari, ma non ha provocato danni rilevanti. Il passaggio perturbato, proveniente dalla Francia, è accompagnato da una spiccata instabilità, che localmente potrà dare luogo a temporali anche forti, e venti in intensificazione, con raffiche sul ponente fino a 60 km/h, spiegano da Arpal. Nella giornata di domani lento esaurimento dei fenomeni, che riguarderanno ancora soprattutto il centro levante, e graduale miglioramento a partire da ponente.Nella giornata dila perturbazione numero 2 del mese tenderà a scivolare verso Sud: il tempo sarà in miglioramento al Nord e sulla Toscana settentrionale, mentre risulterà ancora instabile sul resto del Centro-sud e al mattino anche in Emilia Romagna dove vi sarà il rischio di locali rovesci o temporali sparsi. Temperature massime in rialzo al Nord e in Toscana, in ulteriore calo nel resto del Centro-sud con caldo in generale sopportabile. L'aria meno calda affluirà con venti settentrionali fino a localmente moderati su Adriatico e Isole maggiori.La tendenza successiva vede comunque un miglioramento: per un paio di giorni gli episodi di instabilità riguarderanno sostanzialmente le zone interne e appenniniche del Centro-sud. Si profila infine un possibile peggioramento nella seconda parte di venerdì al Nordovest.