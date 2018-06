ITALIA

2018/06/30 11:23

Meteo Al via prima ondata di caldo, picchi di 35° in Sardegna e Sicilia La prossima settimana l'estate prenderà il sopravvento in modo più evidente al Centro-Sud, dove a dominare la scena saranno soprattutto il sole e le temperature elevate, diffusamente fino a 33-34 gradi

Meteo: Mediterraneo troppo caldo, per il Cnr l’Italia è a rischio tornado

Meteo: Mediterraneo troppo caldo, per il Cnr l’Italia è a rischio tornado Clima, allarme dell' Onu: il 2016 sarà l'anno più caldo di sempre

Clima, allarme dell' Onu: il 2016 sarà l'anno più caldo di sempre Clima, quello 2017 è il secondo febbraio più caldo degli ultimi 137 anni Condividi Ci attende un weekend di sole e di caldo da piena estate, grazie all'alta pressione nord africana che tenterà la prima vera incursione della stagione. E la prossima settimana l'estate prenderà il sopravvento in modo più evidente al Centro-Sud, dove a dominare la scena saranno soprattutto il sole e le temperature elevate, diffusamente fino a 33-34 gradi, ma con picchi di 35 e oltre nelle Isole maggiori e all'estremo Sud.



Ai margini dell'alta pressione resteranno le regioni settentrionali: qui il clima sarà estivo, ma con un caldo che si manterrà tutto sommato ancora nella norma o poco sopra. Questo a causa di un ritorno dell'instabilità atmosferica, in particolare tra martedì e giovedì, per il passaggio di una debole perturbazione atlantica (la numero 1 di luglio) in prossimità della regione alpina, con un conseguente aumento del rischio temporali in molti settori del Nord. Non è da escludere un temporaneo coinvolgimento dell'Appennino centrale nella giornata di martedì.

Ci attende un weekend di sole e di caldo da piena estate, grazie all'alta pressione nord africana che tenterà la prima vera incursione della stagione. E la prossima settimana l'estate prenderà il sopravvento in modo più evidente al Centro-Sud, dove a dominare la scena saranno soprattutto il sole e le temperature elevate, diffusamente fino a 33-34 gradi, ma con picchi di 35 e oltre nelle Isole maggiori e all'estremo Sud.Ai margini dell'alta pressione resteranno le regioni settentrionali: qui il clima sarà estivo, ma con un caldo che si manterrà tutto sommato ancora nella norma o poco sopra. Questo a causa di un ritorno dell'instabilità atmosferica, in particolare tra martedì e giovedì, per il passaggio di una debole perturbazione atlantica (la numero 1 di luglio) in prossimità della regione alpina, con un conseguente aumento del rischio temporali in molti settori del Nord. Non è da escludere un temporaneo coinvolgimento dell'Appennino centrale nella giornata di martedì.

Condividi