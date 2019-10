Meteo L'autunno avanza, tra lunedì e martedì piogge anche forti al Centro-Nord Previsto brusco cambio meteorologico nelle prossime ore. Temperature in lieve calo al Nord ma con valori massimi sopra la media ovunque

di Tiziana Di Giovannandrea A causa dell'arrivo dalla Francia di masse d'aria più umide ed instabili, si prevede per le prossime ore un brusco cambio meteorologico. Le temperature sono previste in lieve calo al Nord ma con valori massimi sopra la media ovunque.Si prevede quindi un inizio di settimana movimentato sull'Italia per l'arrivo di un primo fronte perturbato di origine atlantica che determinerà il transito di piogge, rovesci e temporali localmente di forte intensità soprattutto sulle regioni Centro-settentrionali dell'Italia, in particolare tra lunedì e martedì.La giornata diprevede tempo piuttosto nuvoloso tra Piemonte, Liguria, Toscana e Lombardia Centro-occidentale; soleggiato altrove ma con banchi di nebbia e nubi basse tra Triveneto, Emilia-Romagna, valli del Centro e medio versante adriatico (coste comprese), ma in graduale dissolvimento già in mattinata; tra pomeriggio e sera prime deboli piogge attese tra Liguria, basso Piemonte, alta Toscana e Ovest Lombardia, con temporali nella notte in particolare tra il Savonese e il territorio di Genova dove i fenomeni risulteranno anche di forte intensità.si prevede maltempo al Nordovest, con piogge e rovesci su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria (dove vi saranno temporali piuttosto intensi specie sulle aree costiere), alta Toscana e Lombardia Centro-occidentale, in estensione entro sera anche su Triveneto, Emilia-Romagna, sul resto della Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna centro-settentrionale, alte Marche e nord Campania; attesi temporali piuttosto intensi sulle coste delle regioni centrali tirreniche.Nuvolosità irregolare e schiarite sulle restanti regioni, ma ancora in un contesto stabile e senza precipitazioni.