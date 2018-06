Maltempo in arrivo Meteo, ciclone temporalesco in transito al Centro-Nord Previste piogge e temporali al Centro-Nord. Miglioramento a partire da domani con la rimonta dell'anticiclone africano. Weekend più soleggiato e più caldo

Tra oggi e domani una bassa pressione transita sull'Italia seminando piogge e temporali anche molto forti al Centro-Nord. Il sito IlMeteo.it avvisa che le piogge e i temporali che hanno raggiunto la Sardegna si propagheranno nel corso della giornata di Giovedì verso le regioni centrali e in serata e nottata al Nord. Precipitazioni intense, con violenti temporali accompagnati da grandine colpiranno soprattutto la Lombardia, il Veneto, l'Emilia e il Piemonte, ma non risparmieranno nemmeno la Toscana, il Lazio fino a Roma, l'Umbria e le regioni adriatiche. E' doveroso annunciare una criticità su queste regioni, specie in Lombardia e Veneto per l'intensità e la violenza dei temporali. Domani altro giro di piogge e temporali, ma il clima nel frattempo si sarà raffreddato con una diminuzione delle temperature anche di 10-12°C, tant'è che quasi tutta l'Italia (eccetto il Sud) non supererà i 22-25°C di giorno. Si annuncia un miglioramento del tempo a partire da domani quando la rimonta dell'anticiclone africano preannuncerà un weekend più soleggiato e decisamente più caldo.