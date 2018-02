A cura dell'Aeronautica militare Meteo, le previsioni per giovedì 1 marzo in italia

Alcielo molto nuvoloso o coperto con nevicate a quote pianeggianti deboli ma diffuse, più intense su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna centromeridionale; nel pomeriggio i fenomeni nevosi si intensificheranno sulle aree pianeggianti di Lombardia e Veneto e coinvolgeranno anche il restante territorio emiliano-romagnolo; attese precipitazioni che si congeleranno dalle ore serali sull'Emilia Romagna sud-orientale, mentre i fenomeni si attenueranno sulle regioni occidentali.Al mattino molte nubi compatte sull'isola con deboli rovesci sul settore centrorientale, ma in attenuazione dalle ore pomeridiane; nubi alternate a schiarite nella seconda parte della giornata; cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari con nevicate deboli ma diffuse a bassa quota, più intense lungo l'area appenninica e sui rilievi marchigiani più settentrionali; durante la mattinata attenuazione dei fenomeni nevosi su Toscana centromeridionale, Umbria e Lazio che saranno sostituiti da deboli piogge sparse e qualche locale rovescio che poi interesserà nel pomeriggio anche le Marche meridionali e, dalle ore serali l'Abruzzo. Tali precipitazioni potranno avere anche carattere congelante al mattino tra Lazio settentrionale ed Umbria meridionale e, dalle ore pomeridiane, tra rilievi toscani più orientali, nord Umbria e Appennino marchigiano.Molte nubi compatte un po’ ovunque con deboli nevicate sparse a quote basse su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basilicata, e deboli rovesci o temporali sui versanti ionici di Sicilia e Calabria. Durante la mattinata generale attenuazione dei fenomeni nevosi che lasceranno spazio a piogge o rovesci sparsi su tutto il settore, in lieve intensificazione dalla serata. Le precipitazioni potranno assumere carattere congelante al primo mattino tra rilievi campani e Basilicata e successivamente sull'area molisana.Minime senza variazioni di rilievo sulle aree pianeggianti del Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia; in aumento altrove, più deciso su Alpi e regioni tirreniche centromeridionali; massime in diminuzione su Liguria centrorientale e pianura padana; stazionarie lungo le coste nord-adriatiche e toscane, in rialzo altrove, più sensibile su Alpi e prealpi, rilievi appenninici centrali e sulle restanti aree delle regioni tirreniche centromeridionali.