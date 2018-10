Chiusa stazione Repubblica per ordine pubblico Metro Roma: cede scala mobile, 17 i feriti Feriti tifosi del Cska Mosca a Roma per assistere alla partita di Champions. La procura di Roma apre un fascicolo di indagine: ipotesi reato di lesioni. Magistrati in attesa delle informative delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente. Sequestrata l'intera area della stazione metro

Metro A di Roma (Ansa)

Sarebbe stata una scala mobile a cedere nella stazione Repubblica della metropolitana A di Roma causando una ventina di feriti. Secondo alcune voci, sarebbero stati i tifosi a provocare il cedimento. Tra i feriti si conterebbero diversi tifosi russi del CSKA di Mosca, nella Capitale per la partita di Champions League contro la Roma. Sono stati tasportati dal 118 in diversi ospedali."Ci sono 7 persone in codice rosso, dobbiamo approfondire che cosa è successo, sicuramente una cosa strana. C'è stato un cedimento". Lo ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giam. "Al nostro arrivo abbiamo trovato persone accatastate nell'ultima parte della scala mobile, la maggior parte con ferite agli arti inferiori".L'episodio si è verificato mentre sulla banchina dei treni c'erano circa altri 40 tifosi e altrettanti si trovavano all'esterno della stazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e il 118. La stazione Repubblica della metro A di Roma è stata chiusa "per motivi di ordine pubblico". A quanto riferiscono i soccorritori, il cedimento sarebbe stato causato dal fatto che "i tifosi stavano saltellando sulla scala mobile tutti contemporaneamente"."Ho appena assistito a una scena da apocalisse. Una delle scali mobili per la discesa, a un metro da me, ha cominciato ad accellerare velocissimamente come fosse impazzita". Sono le prime parole di una testimone che ha assistito al crollo della scala mobile avvenuto nella stazione metro di 'Repubblica' a Roma. "Non ho potuto vedere feriti nella parte superiore ma nella parte bassa della scala qualcuno è certamente caduto. C'erano Esercito e controllori, ci hanno messo almeno due minuti anche loro a capire cosa stava succedendo. Mi chiedo: scale di emergenza no? Ci sono solo scale mobili in quella fermata. Non può impazzire una scala mobile di 15 metri... cosa succede a questa città? Non mi capacito della dinamica".La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al crollo della scala mobile nella stazione metro Repubblica. I magistrati ipotizzano il reato di lesioni e sono in attesa delle informative delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente.La polizia ha posto sotto sequestro l'intera area della stazione metro Repubblica. Secondo quanto si è appreso, i treni transiteranno senza fermarsi. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, il sequestro dell'intera area è scattato per effettuare accertamenti e stabilire eventuali responsabilità. Sulla vicenda indaga la polizia.Atac ha aperto un'inchiesta per approfondire la dinamica dell'incidente di questa sera nella stazione della metropolitana di Repubblica dove una scala mobile ha ceduto e ha provocato il ferimento di diverse persone. L'azienda al momento non si esprime e attende di conoscere ulteriori dettagli.Altri incidenti in giro per la Capitale italiana hanno coinvolto cittadini russi. Un tifoso del Cska è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d'Aosta, vicino allo stadio Olimpico. Le forze dell'ordine hanno fatto anche uso di idranti.