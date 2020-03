Mibact Coronavirus, rinviato il concorso per un migliaio di vigilanti ai musei Le prove scritte erano previste il 20 aprile

Rinviate a data da destinarsi le prove scritte del concorso per vigilanti musei. Lo rende noto il Mibact in un comunicato."In ottemperanza al decreto D.L. n.18 del 17 marzo, denominato "Cura Italia", pubblicato in G.U. n.70 del 17.03.2020, - si legge nella nota - le prove scritte del concorso Mibact per il reclutamento di 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Mibact previste per il 24 aprile 2020, sono rimandate a data da destinarsi".