2019/09/09 22:33

Media francesi: Schumacher in ospedale a Parigi "per una cura top secret"

Michael Schumacher: 50 anni in 50 foto Condividi L'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher è arrivato oggi a Parigi dove è stato trasportato all'ospedale europeo Georges Pompidou per una cura al momento "top secret", lo si apprende dai media francesi.



Quando e' stata contattata dall'AFP, l'Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP) non ha "confermato o negato" questa informazione, che e' "soggetta al segreto medico". Inoltre, nessuna reazione ha potuto essere ottenuta dall'entourage dell'ex pilota cinquantenne.



Secondo le informazioni del quotidiano francese Le Parisien, Schumacher e' stato accolto nell'unita' di monitoraggio continuo del reparto di chirurgia cardiovascolare del Professor Philippe Menasche', "pioniere nella terapia cellulare per il trattamento dell'insufficienza cardiaca". Trattamento che "beneficia di infusioni di cellule staminali diffuse nell'organismo per ottenere un'azione antinfiammatoria sistemica, cioe' in tutto il corpo", ritiene Le Parisien.



Il "trattamento dovrebbe iniziare questo martedi' mattina, con il paziente che dovrebbe lasciare l'ospedale il mercoledi'," ha aggiunto il giornale, secondo il quale il tedesco "riferito fatto almeno due visite all'ospedale europeo Georges-Pompidou la scorsa primavera.



