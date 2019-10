Micronesia. Uccisa Procuratrice Usa, indagava su traffico minori L'omicidio ha messo sotto shock la piccola isola di Yap, nel Pacifico, dove la procuratrice, arrivata da quattro anni, era considerata un personaggio scomodo

Una procuratrice federale americana, che indagava su un traffico di minori in un'isola paradiso della Micronesia, è stata uccisa con un colpo alla testa, mentre stava preparando la cena in cucina per il marito e la bambina che stava adottando.L'omicidio, avvenuto la settimana scorsa, è stato rilanciato oggi dai media americani che hanno rivelato come la donna, Rachelle Bergeron, 33 anni, un'attivista mondiale contro il traffico di minori, vivesse nel terrore di essere uccisa al punto da dormire con un machete sotto il cuscino.L'omicidio ha messo sotto shock la piccola isola di Yap, nel Pacifico, dove la procuratrice, arrivata da quattro anni, era considerata un personaggio scomodo.