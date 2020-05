Programma #DigitalRestart Microsoft annuncia investimenti per un miliardo e mezzo di dollari in Italia Piano quinquennale su aree strategiche: accesso al cloud computing, formazione digitale, partnership locali per l'innovazione delle Pmi, alleanza per la sostenibilità. Nuovo accordo con Poste italiane

di Celia Guimaraes Microsoft annuncia un nuovo piano di investimenti da 1,5 miliardi di dollari (circa 1,4 miliardi di euro) per accelerare la trasformazione digitale in Italia, nei prossimi 5 anni, con una serie di obiettivi tra cui la prima Regione data center nel nostro Paese.Si chiama ‘Ambizione Italia #DigitalRestart’, un piano quinquennale per supportare l'innovazione e la crescita locale, che secondo il Politecnico di Milano genererà, nei cinque anni, 9 miliardi di dollari e circa 10 mila posti di lavoro come indotto. Gli investimenti si concentrano su su aree strategiche per la crescita italiana: accesso al cloud computing, programmi di formazione digitale, partnership locali per l'innovazione delle piccole e medie aziende e una nuova alleanza per la sostenibilità."Un evento importante perché si inserisce fase graduale ripresa attività, dopo una fase critica non ancora finita", ha detto il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, in collegamento.“Oggi abbiamo una carta in più, quella della tecnologia”, che però va utilizzata “in modo non acritico” senza perdere di vista i nostri valori enunciati nella Costituzione, ha aggiunto. “Eravamo tra gli ultimi Paesi nella classifica Desi, ora questa forza propulsiva che abbiamo creato va fatta crescere” in modo inclusivo perché “la vera sfida non è tecnologica ma sociale”, ha concluso il ministro.Il progetto prevede la creazione della prima regione data center dell’azienda in Italia, che sorgerà a Milano, che entra così a far parte del progetto mondiale che garantisce continuità operativa e supporto in tutto il mondo.L’azienda intende poi dare continuità ai progetti di formazione e fornire maggiore accesso alla tecnologia, per aumentare le opportunità di lavoro per 1,5 milioni di giovani e professionisti a livello locale.Si tratta, ha spiegato l'amministratore delegato di Microsoft Itala, Silvia Candiani, del proseguo del lavoro "già in corso per diverse categorie, a partire da scuole e università, dove abbiamo formato studenti e continueremo a farlo con il supporto del nostro partner strategico, la Fondazione mondo digitale”, e con la “formazione di profili Ict di cui nostro Paese ha grande carenza, circa 150 mila professionalità, che potranno usufruire di Academy specifiche”.Nell’ambito del progetto sono previsti anche programmi digitali per lo smart working con l’obiettivo di supportare mezzo milione di piccole e medie imprese, anche con l’avvicinamento all’Intelligenza Artificiale: per le Pmi ci sarà AI Hub, un centro di esperienza per aiutarle aziende a utilizzare questa e altre tecnologie innovative, con focus su quattro settori chiave: Made in Italy (retail, moda e design, produzione), servizi finanziari, healthcare e infrastrutture. E sul piano per le piccole e medie imprese si è soffermato il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, con un messaggio video:Poste Italiane e Microsoft Italia intendono continuare il percorso di trasformazione digitale avviato tre anni fa. "E’ partendo da questa esperienza – ha detto l'amministratore delegato Matteo Del Fante - che Poste e Microsoft proseguiranno il lavoro comune per offrire soluzioni sempre più evolute di pubblica utilità e nuove competenze tecnologiche per contribuire alla ripresa del Paese”, è stato annunciato durante l'evento.Silvia Candiani ha anche ringraziato il presidente Mattarella per aver manifestato, con una nota, “soddisfazione per l’investimento”, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato: “L’Italia si conferma ancora una volta un polo favorevole all’attrazione di investimenti, di innovazione e sviluppo” e il progetto “è un’ulteriore spinta alla trasformazione digitale del nostro Paese”, ricordando come “in queste settimane le imprese e le pubbliche amministrazioni hanno fatto un ricorso massiccio allo smart-working, riuscendo anche ad accelerarne la diffusione. Il piano di Microsoft, con servizi cloud e programmi digitali per lo smart-working dedicati alle piccole e medie imprese, potrà senz’altro aiutare l’Italia a procedere ancora più rapidamente in questa direzione”.Infine, nell'ambito del programma, per sostenere il New Green Deal dell’Unione europea nascerà un'alleanza per la sostenibilità. E secondo il premier Conte, è “di assoluto rilievo la nuova Sustainability Alliance che Microsoft intende stipulare sul territorio. Essa contribuirà a sostenere il Green New Deal nazionale, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione sostenibile”.