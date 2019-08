Due vulnerabilità critiche Microsoft lancia l'allarme: rischio "baco" per Windows 10

Rischio "baco" per i possessori di Windows 10. Microsoft ha lanciato l'allarme, invitando gli utenti ad aggiornare subito il sistema operativo a causa di due "vulnerabilità critiche". I computer potrebbero essere attaccati da virus e software dannosi."Ci sono potenzialmente centinaia di milioni di computer a rischio", ha scritto in un blog Simon Pope, direttore della sicurezza di Microsoft. "È importante - ha aggiunto - che i sistemi infettati vengano riparati prima possibile.Le informazioni utili possono essere scaricate dal Microsoft Security Update Guide". Gli altri sistemi operativi, come Windows XP, non sono a rischio. Windows 10 è il sistema più diffuso al mondo, con circa 800 milioni di utenti.