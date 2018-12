Monterotondo Migliora il gemello del bimbo morto per una circoncisione. Arrestato il presunto responsabile La Procura di Tivoli procede - nei confronti del medico finito in manette - per omicidio preterintenzionale, lesioni gravissime ed esercizio abusivo della professione . Lo ha annunciato in una nota il procuratore Francesco Menditto. E aggiunge: "Nel corso della perquisizione presso l'abitazione di E.F. sono state sequestrati oggetti da cui si desume l'abitualità della condotta contestata"

Condividi

Migliorano le condizioni del bambino nigeriano di due anni sottoposto a circoncisione rituale in un appartamento a Monterotondo insieme al fratello gemello che è, invece, deceduto. Il bambino, in un primo momento trasportato all'ospedale Sant'Andrea è stato poi stabilizzato e trasferito al Policlinico Gemelli. I parametri vitali, a quanto si apprende, sono stabili e il piccolo resta ricoverato in terapia intensiva pediatrica.La Procura della Repubblica di Tivoli indaga per omicidio preterintenzionale nel caso della morte del piccolo. Lo ha annunciato in una nota il procuratore Francesco Menditto, aggiungendo che l'uomo che ha operato il bambino e il fratello più grande, è un cittadino americano di origini libiche, che è stato arrestato."Al fine di assicurare, nel rispetto del segreto investigativo, il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, comunico le seguenti informazioni relative al grave e doloroso episodio verificatosi in data odierna nel circondario di Tivoli - si legge nella nota firmata dal procuratore - Quale Procuratore della Repubblica, anche per il risalto dato dai mezzi di informazione, non posso esimermi dal fornire alcune informazioni essenziali, pur essendo ancora in corso indagini. Nella giornata odierna personale del Reparto Volanti della Questura di Roma ha tratto in arresto, e tradotto nel carcere di Rebibbia, E.F., cittadino statunitense di origini libiche di 66 anni, ritenuto responsabile di aver praticato un'operazione di circoncisione su due fratellini nigeriani di due anni praticata all'interno di un appartamento dello Spral di Monterotondo"."Uno dei due bambini, trasportato presso l'ospedale S. Andrea di Roma, è deceduto per complicanze ancora da accertare, mentre l'altro è attualmente ricoverato in prognosi riservata - prosegue Menditto - Per accertare ogni dettaglio di questo tragico evento e le responsabilità delle persone coinvolte la Squadra Mobile di Roma, su direzione della Procura di Tivoli (in persona del PM di turno e del PM specializzato in reati di violenza di genere ai danni dei minori), ha svolto nell'intera giornata e sta svolgendo serrate indagini"."Nel corso della perquisizione presso l'abitazione di E.F. sono state sequestrati oggetti da cui si desume l'abitualità della condotta contestata. Il PM di Tivoli ha disposto l'intervento del medico legale per accertare, con precisione, le cause della morte del bambino. L'incarico sarà conferito domattina (oggi ndr). La Procura di Tivoli procede nei confronti di E.F. per omicidio preterintenzionale, lesioni gravissime ed esercizio abusivo della professione di medico, reati per i quali è in corso di redazione la richiesta di convalida e di emissione di misura cautelare al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli".La Procura della Repubblica, con la collaborazione della Squadra Mobile di Roma, svolgerà tutte le indagini per accertare ogni dettaglio della vicenda.