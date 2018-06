Il caso ​Migranti: Salvini vuole "sforbiciata" spesa accoglienza, è polemica

Nel suo primo comizio da "quasi ministro", giovedì sera a Sondrio, Matteo Salvini ha confermato che la Lega intende rivedere le risorse destinate all'accoglienza dei migranti dandogli "una bella sforbiciata". "'A casa loro' sarà una delle nostre priorità: porte aperte in Italia per la gente per bene, un biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia solo per far casino".Per quanto riguarda il Def, ha riferito il segretario leghista, "mi sono confrontato con prossimo presidente del Consiglio e chiesto di dare particolare attenzione a quei 5 miliardi" destinata alle spese per la gestione dell'accoglienza dei migranti. "Voglio dare una bella sforbiciata ai quei cinque miliardi", ha affermato.Le sua affermazioni hanno suscitato qualche polemica. "Io penso che i primi cento giorni di questo governo saranno concentrati in azioni simboliche", ha commentato il deputato dem Emanuele Fiano. La revisione delle spese per l'accoglienza, ha proseguito Fiano, "era del tutto attesa: bisogna vedere cosa vuol dire concretamente. Di certo il ministro Minniti lascia una situazione in cui si è registrata una diminuzione degli arrivi del quasi 90% (nel gennaio 2018, rispetto all'anno precedente)". "E' evidente che per gonfiare la propaganda e tagliare spese", ha incalzato, M5s e Lega "colpiranno prima la parte più debole invece di toccare le questioni strutturali".