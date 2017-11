MONDO

2017/11/03 19:07

Tragedia nel Mediterraneo Migranti, affonda un gommone diretto in Italia: 23 morti Tratte in salvo 64 persone che erano finite in acqua

(repertorio) Migranti, 7 cadaveri su gommone diretto in Italia

Migranti, 7 cadaveri su gommone diretto in Italia A Vibo Marina nave Acquarius: a bordo 580 migranti, 20 donne incinte e 90 minori non accompagnati Condividi I cadaveri di 23 migranti sono stati recuperati oggi nel Mediterraneo centrale, dove è affondato un gommone diretto verso l'Italia. Sono state tratte in salvo dall'equipaggio una nave del dispositivo Eunavformed 64 persone che erano a bordo dello stesso gommone e che erano finite in acqua.

I cadaveri di 23 migranti sono stati recuperati oggi nel Mediterraneo centrale, dove è affondato un gommone diretto verso l'Italia. Sono state tratte in salvo dall'equipaggio una nave del dispositivo Eunavformed 64 persone che erano a bordo dello stesso gommone e che erano finite in acqua.

Condividi