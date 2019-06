Portavoce Ong. "A bordo tutte persone vulnerabili" Migranti. Appello Sea Watch su Facebook: Raccolta fondi per pagare multa sbarco La Ong sembra voler dare corso all'intenzione di violare il divieto di ingresso nel territorio italiano, annunciato nei giorni scorsi dal comandante Carola Rackete, per far approdare a Lampedusa i 42 migranti da quasi due settimane sulla nave della ong tedesca che li ha soccorsi

Condividi

🔵 Questa mattina abbiamo comunicato ai naufraghi la decisone della Corte di rigettare il ricorso.



Sono disperati. Si sentono abbandonati.



Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani. pic.twitter.com/j5D9E8213V — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 26 giugno 2019

"Saremo lì ogni notte fin quando questa situazione disumana non sarà risolta".



A Torino, il presidio di solidarietà davanti alla chiesa di San Dalmazzo per le persone a bordo di #Seawatch3.



Grazie ❤️

https://t.co/sw0ldmYXUR — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 26 giugno 2019

Sea Watch sembra voler dare corso all'intenzione di violare il divieto di ingresso nel territorio italiano, annunciato nei giorni scorsi dal comandante Carola Rackete, per far approdare a Lampedusa i 42 migranti da quasi due settimane sulla nave della ong tedesca che li ha soccorsi.Si attendeva la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che ieri, però, ha detto no alla richiesta di sbarco, ma questo sembra non avere cancellato il progetto. Si evince dall'appello lanciato dalla Ong: "Se il nostro capitano Carola porta i migranti soccorsi in un luogo sicuro, come previsto dalla Legge del mare, deve affrontare multe salate in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani e dona al fondo di assistenza legale Sea Watch"."Nella sua contraddittoria decisione la Corte auspica che lo Stato italiano assicuri l'assistenza necessaria a tutte le persone vulnerabili per età o stato di salute. Sono 42: Tutte, secondo la valutazione del Comandante che ha su di esse la piena responsabilità legale e morale". Così, Giorgia Linardi, portavoce di Sea watch, dopo la decisione della Corte di Strasburgo."Non penso che chiudere i porti sia una soluzione di governo dell'immigrazione. Servono regole certe, criteri giusti, corresponsabilità europea. A Lampedusa arrivano 100 migranti mentre la Sea Watch è al largo. L'Italia è assolutamente in grado di gestire il salvataggio di quelle persone e la battaglia vera deve farla in Europa per la revisione del regolamento di Dublino. Bisogna far comprendere che la gestione dei migranti in mare, che devono essere salvati sempre senza se e senza ma, deve essere comune". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista al quotidiano 'la Repubblica' a proposito della questione migranti. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dice di "chiudere il mare"? «Non siamo in una situazione di emergenza, le persone che arrivano sono gestibili in totale sicurezza. E l'Europa deve poi farsene carico. Deve farlo con l’Italia, con la Spagna, con la Grecia"."Fateli scendere subito!". Questo l'appello lanciato da un centinaio di cittadini che si sono ritrovati nella serata di ieri al presidio organizzato dalla 'Rete #Restiamoumani #Incontriamoci' a Catania, in piazza Duomo, per chiedere la fine del calvario per i 42 migranti a bordo della Sea Watch 3, da giorni in mare al largo di Lampedusa. Una manifestazione arrivata nel giorno in cui la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha respinto la richiesta di imporre al governo italiano lo sbarco dei migranti. "Nonostante questa pessima notizia - ha affermato Renato Camarda a nome della 'Rete #Restiamoumani', che raccoglie una ventina di associazioni che promuovono i valori dell'inclusione dell'antirazzismo - abbiamo manifestato e dobbiamo continuare, seguendo l'esempio del parroco di Lampedusa che trascorre la notte all'esterno della chiesa finchè non scenderanno i 42 migranti". Presidi a Palermo e a Torino, rispettivamente davanti la cattedrale e la chiesa di Dalmazzo.