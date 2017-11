Farebbe parte di una rete dedita alla tratta di persone Arrestato in Calabria giovane nigeriano, torturatore nel 'ghetto libico' L'arresto, da parte della Squadra Mobile di Agrigento, è il risultato di un'intensa attività investigativa, che sta ricostruendo l'intera cellula di criminali e torturatori che operavano in Libia nel "Ghetto di Alì il Libico"

di Tiziana Di Giovannnadrea È stato fermato dalla Polizia di Stato di Agrigento un nigeriano di 21 anni, accusato di essere uno dei torturatori di migranti segregati nel famigerato 'ghetto libico'. Il fermo è stato emesso dalla Dda di Palermo nei confronti di, detto, individuato e catturato presso il Cara "S. Anna" di Isola di Capo Rizzuto.Le vittime così descrivono gli atti di violenza inflitti da Deji Gift, attualmente rinchiuso nel carcere di Catanzaro: "Ogais John detto Rambo, si avvaleva della collaborazione di un altro mio connazionale chiamato con il nome di Sofi, attualmente ospite a Capo Rizzuto. Quest'ultimo, in cambio di ottenere il viaggio gratuito verso l'Italia, si prestava più volte a torturare i migranti presenti all'interno del ghetto. Le violenze consistevano nel colpire in diverse parti del corpo i migranti tenuti in ostaggio, con molta violenza, mediante l'utilizzo di una cintura in cuoio e tubi di gomma. Ho visto più volte Sofi utilizzare sui prigionieri due cavi elettrici collegati alla corrente elettrica come strumento di tortura".L'arresto è stato eseguito dalle Squadre mobili di Agrigento e Crotone, coordinate dal Servizio Centrale Operativo di Roma.Sofi è sospettato di far parte di un'associazione a delinquere a carattere trasnazionale dedita alla tratta di persone, sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Il nigeriano è stato riconosciuto come uno dei responsabili di torture e sevizie commesse in Libia all'interno del 'ghetto di Alì il Libico', dove i migranti, in attesa della traversata in mare verso le coste italiane, sono stati ridotti in schiavitù e torturati per estorcere denaro. Deji dapprima migrante, si sarebbe offerto di entrare a far parte del gruppo di criminali al fine di potere, in seguito, intraprendere gratuitamente la traversata verso l'Italia.L'arresto, da parte della Squadra Mobile di Agrigento e Crotone, è il risultato di un'intensa attività investigativa, che sta ricostruendo l'intera rete di criminali e torturatori che operavano in Libia in questo 'ghetto'.I primi risultati dell'indagine si sono avuti con il fermo, emesso dalla Dda di Palermo, di, ghanese, primo soggetto della cellula criminale indicato dalle vittime come il responsabile di gravissimi atti di violenza all'interno del ghetto di Alì il Libico; Ackom è stato arresto lo scorso marzo.Gli investigatori hanno poi arrestatodetto "", un nigeriano di 25 anni individuato e catturato lo scorso giugno dalla Squadra mobile di Agrigento e dai colleghi di Crotone al Cara di Capo Rizzuto. Ogais è stato individuato come uno dei complici di Ackom e fermato su ordine della Dda di Palermo; a suo carico sono state già confermate le accuse da parte delle vittime davanti al Giudice delle indagini preliminari nel corso di un drammatico incidente probatorio.