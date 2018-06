A braccetto contro Merkel Migranti. Austria e Baviera pronti a mettere in atto soluzioni 'nazionali' Oggi il ministro degli Interni austriaco Herbert Kickl, esponente del partito di estrema destra Fpoe, incontra a Roma il vicepremier e ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini. Con lui ci sarà anche il leader del Fpoe e vicecancelliere, Heinz-Christian Strache

Condividi

L'incontro era programmato già da tempo, ma nell'attuale contesto politico ha assunto una valenza particolare: il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, alla guida di un'alleanza di governo con l'estrema destra ha incontrato nella città austriaca di Linz il governatore bavarese Mrkus Soeder, esponente dei cristiano-sociali tedeschi, il partito del ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer.I due, entrambi fautori di una politica molto rigida in materia di asilo e respingimenti, hanno evocato l'ipotesi di una "catastrofe" se l'Europa non dovesse riuscire a fermare i flussi migratori. Per questo si sono detti pronti a mettere in atto soluzioni "nazionali", perché solo in questo modo potrà essere garantita la libertà di circolazione in Europa.Spalleggiando i conservatori bavaresi nella loro diatriba con Angela Merkel, Kurz ha attaccato, neppure troppo velatamente la cancelliera tedesca, affermando che coloro che hanno aperto i confini nel 2005 "sono responsabili del fatto che adesso vi siano dei controlli alle frontiere tra Austria e Germania, Austria e Ungheria, Austria e Italia".Vienna assumerà la presidenza dell'Ue nel secondo semestre di quest'anno e Kurz intende fare delle migrazioni il tema centrale della sua presidenza. Domani Kurz andrà a Budapest, per partecipare a un incontro dei leader dei Paesi di Visegrad (Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica ceca) tutti fautori di una politica di chiusura dei confini europei ai migranti.Oggi il ministro degli Interni austriaco Herbert Kickl, esponente del partito di estrema destra Fpoe, incontra a Roma il vicepremier e ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini. Con lui ci sarà anche il leader del Fpoe e vicecancelliere, Heinz-Christian Strache.