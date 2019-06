183 migranti saranno trasferiti in pullman a Caltanissetta Migranti, hub chiuso a Bologna, protesta davanti ai cancelli Presidio con striscioni, cori e cartelli davanti al centro per l'accoglienza dei migranti di Bologna. Contro la chiusura della struttura protestano i lavoratori dell'hub, una settantina di persone tra dipendenti e indotto, preoccupati per la perdita del posto di lavoro

L'hub di Bologna

E' in corso dalle 8 di questa mattina un presidio davanti all'hub dei migranti di via Mattei a Bologna. La prefettura ha annunciato la chiusura della struttura per lavori di manutenzione. Sono 183 gli ospiti che dovrebbero essere trasferiti. Una settantina di esponenti di Usb, Fp-CGIL, Adl Cobas e dei centri sociali Tpo e Labas si sono radunati davanti al cancello di accesso dell'hub sorvegliato da agenti del Reparto Mobile. Una protesta senza disordini, con striscioni e cartelli, anche per chiedere la salvaguardia dei posti di lavoro degli operatori che lavorano all'hub che nel 2017 fu visitato da Papa Francesco. Già da ieri sono iniziati i primi trasferimenti di famiglie e persone più fragili che dovrebbero rimanere in centri di accoglienza in regione. Gli altri, la maggior parte, saranno trasferiti in Sicilia, a Caltanissetta."Noi siamo qui pacificamente - ha detto il segretario regionale della Cgil emilia Romagna Luigi Giove - frapporremo i nostri corpi a un atto che è arrogante, inutile e dannoso". "La decisione è anche effetto di quel decreto sicurezza che peggiora le condizioni sia di lavoro che di accoglienza. Inaspettatamente si è deciso di anticipare la chiusura che sarebbe arrivata tra qualche settimana, credo sia una speculazione post elettorale. Serve a mettere insieme la vittoria della lega in alcuni territori a uno sgombero di migranti. Ennesimo atto squallido del ministero dell'Interno", attacca Giove. "Intanto c'è un problema occupazionale serio, qui sono impiegate professionalità elevate che lavorano per l'integrazione oltre che per l'accoglienza. Inoltre così si cancella un modello che funziona, i migranti non spariscono ma vengono semplicemente spostati peggiorando la propria condizione"."Confermo. Già nelle prossime ore, nella giornata di oggi, si andranno ad ultimare i trasferimenti e quindi anche alla chiusura del centro". Lo dice ai microfoni di Radio Città del Capo, Giacomo Rossi, direttore dell'Hub per migranti di via Mattei a Bologna, ed esponente del consorzio Arcolaio che riunisce le coop che gestiscono la struttura. E per questo, da ieri sera, è in corso "uno sforzo eccezionale, data l'eccezionalità del momento, per garantire e assicurare tutte le informazioni necessarie" agli ospiti della struttura. I migranti saranno imbarcati su pullman diretti in Sicilia. Le indicazioni - spiega ancora Rossi -sono arrivate dalla Prefettura e da ieri sera si sta cercando di spiegare bene ai migranti cosa succederà e quali percorsi si aprono per loro adesso.Quanto al destino delle 35 persone che lavorano all'Hub, per il direttore Giacomo Rossi "entrare nei dettagli delle conseguenze" della chiusura del centro, e "dei tempi delle conseguenze, diventa difficile perché queste ultime concitate 72 ore hanno portato tutti a concentrare ogni sforzo nei confronti dei richiedenti asilo che sono accolti. Nelle prossime ore e giorni si entrerà nelle situazioni lavorative e si farà tutto il possibile, ma adesso è prematuro esprimersi", afferma Rossi. Anche per lui, comunque, finisce l'impegno all'Hub dopo quasi cinque anni, "sarebbero stati cinque fra circa un mese...": termina "un'esperienza professionale mia e di tanti che ringrazio per questo lavoro di cinque anni fatto con straordinaria passione civica anche nell'assicurare umanità e condizioni di accoglienza adeguate a oltre 30.000 persone" passate dall'Hub: "Davvero un grazie sentito a tutti i colleghi, a coloro che hanno collaborato e a chi riconosce il valore di questa esperienza eccezionale".