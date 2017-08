L'ipotesi di una nuova rotta Migranti. Boom di ingressi illegali in Spagna: +230% in un mese Nuovo assalto all'enclave di Ceuta: 200 arresti. Ieri sbarco su una spiaggia De Los Alemanes a Zahara. La scena ripresa da un bagnante

Boom di ingressi illegali in Spagna: +230% in un mese. Leggendo questo dato sembrerebbe che i migranti per raggiungere l'Europa abbiano cambiato rotta. Una rotta meno "pericolosa" dopo i controlli più serrati su quella tra Libia e Italia seguiti all'accordo raggiunto tra il nostro Paese e il governo di Serraj.Le vie di ingresso in Spagna sono due: la rotta dell'Africa Occidentale, dalla costa atlantica del Marocco verso le Canarie. E quella del Mediterraneo occidentale, che passa per le due enclave di Ceuta e Melilla, cittadine spagnole in terra marocchina, diventate fortezze e circondate da tre reti alte una decina di metri, e da fossati.Più di 700 migranti subsahariani hanno tentato invano un assalto di massa alla frontiera di El Tarajal, alla barriera che separa il marocco dall'enclave spagnola di Ceuta. Come accaduto martedì con un altro migliaio di migranti, anche il tentativo odierno è stato respinto dalla polizia marocchina, che, riferisce El Pais, ha arrestato circa 200 persone. E' la terza volta in quattro giorni, ricorda il quotidiano spagnolo, che le forze di sicurezza respingono un assalto dei migranti alla frontiera, dopo che lunedì 187 persone erano riuscite ad entrare nel territorio spagnoloDecine di migranti irregolari sono sbarcati su una spiaggia spagnola vicino a Cadice fra lo stupore dei numerosi bagnanti che la affollavano. E' successo ieri pomeriggio a De Los Alemanes a Zahara De Los Atunes. La scena è stata ripresa con il cellulare da un turista. I bagnanti hanno visto avvicinarsi alla spiaggia un barcone con migranti subsahariani, che a pochi metri dalla riva si sono gettati in acqua, poi hanno raggiunto la spiaggia e si sono dispersi correndo in tutte le direzioni. Il flusso di migranti irregolari per lo più subsahariani in arrivo dalle sponde del nord dell'Africa sulle coste dell'Andalusia è in continuo aumento.