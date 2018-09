Lo riferiscono i media turchi Migranti. Cinque morti in naufragio nell'Egeo La Guardia costiera di Ankara ha recuperato i corpi e sta portando avanti le ricerche nel timore che il numero delle vittime sia più alto

Cinque persone sono morte in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti nel Mar Egeo, a nord-ovest della costa turca. Lo riferiscono i media turchi. La Guardia costiera di Ankara ha recuperato i corpi e sta portando avanti le ricerche nel timore che il numero delle vittime sia più alto. Le cause del naufragio non sono ancora note ma è probabile che abbiano influito le condizioni meteorologiche con il ciclone Medicane che si è abbattuto la scorsa notte sulla Grecia.