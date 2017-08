Il 46% degli italiani apprezza l'opera di Minniti Migranti. Viminale: anche la Ong Sos Mediterranee firma il Codice di condotta Ad oggi restano attestati sul fronte del 'no' Medici senza frontiere, Jugend Rettet e Seawatch, contrarie sostanzialmente alla presenza a bordo di polizia armata e al divieto di trasbordo dei migranti su altre imbarcazioni

La Ong Sos Mediterranee ha sottoscritto il Codice di condotta per le operazioni di salvataggio dei migranti in mare. La firma è avvenuta questa mattina al Viminale. A riferirlo è una nota del ministero dell'Interno. Con SOS Mediterranee, diventano cinque su otto le Organizzazioni non governative operative nel salvataggio dei migranti in mare che hanno firmato il Codice di condotta voluto dal Viminale.In precedenza avevano sottoscritto il documento - che fissa 13 regole - Save the Children, Moas, Proactiva Open Arms e Sea Eye. A oggi restano attestati sul fronte del 'no' Medici senza frontiere, Jugend Rettet e Seawatch, contrarie sostanzialmente alla presenza a bordo di polizia armata e al divieto di trasbordo dei migranti su altre imbarcazioni.Secondo un sondaggio Ixè, presentato oggi ad Agorà Estate (Raitre), il 46% degli italiani apprezza l'operato di Minniti in tema di migranti perché ritiene stia cercando di risolvere la questione. Il 17% invece lo giudica negativamente perché ritiene abbia una linea troppo severa, il 18% lo giudica negativamente perché crede invece che dovrebbe fare di più.