Migranti Viminale, nel 2019 sbarchi diminuiti del 50,92% rispetto al 2018 Dimezzati gli sbarchi nel 2019, complessivamente arrivati 11.471 migranti. La Lombardia si conferma la Regione che ospita più persone

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Gli sbarchi di migranti in Italia, rispetto al 2018, sono diminuiti del 50,92 per cento. E' quanto ha rilevato il Cruscotto statistico del Ministero dell'Interno che ha messo a confronto i dati raccolti giorno per giorno a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre.Il quadro aggiornato sull'andamento degli arrivi in Italia, sulle presenze dei migranti nel nostro Paese e sulle richieste di asilo presentate vengono raccolti ed elaborati dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.Nel 2018 il numero di immigrati approdati sulle nostre coste è stato di 23.370 mentre nell'anno che sta per concludersi le persone sono state 11.471.Nel grafico che, invece, mette in evidenza il confronto mensile tra gli anni 2017, 2018 e 2019, si evidenzia un aumento degli sbarchi con il governo Conte 2. A2019 la soglia è di 2.498, mentre nello stesso mese dell'anno precedente è di 947; ad2.017 (2019) contro i 1007 del 2018; a1.232 contro i 980 (2018); a2019 il numero è 589, mentre nello stesso mese del 2018, le persone si fermano a 359.Calano nel 2019 i minori stranieri non accompagnati. Sono in tutto 1.680 contro i 3.536 del 2018. Lasi conferma la Regione che ospita più migranti,12.680, al secondo posto l'con 9.406, seguita dalcon 8.515. La nazionalità dichiarata al momento dello sbarco vede una preminenza di tunisini (2.654) e a seguire Pakistan (1.180) e Costa d'Avorio (1.139).