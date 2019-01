Su Facebook I migranti della Sea Watch, Di Maio: accoglieremo donne e bambini. Salvini: io non cambio idea Il vicepremier: "Nessun bambino può essere ostaggio dell'egoismo degli Stati europei". Il ministro dell'Interno: "Possiamo inviare a bordo medicine, cibo e vestiti, ma basta ricatti"

"Due navi ai confini dell'Europa. Ancora una volta solo l'Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa. Tutta l'Europa se ne frega. Non possiamo continuare a cedere a questo ricatto. Ma per me nessun bambino con la sua mamma può continuare a stare in mare ostaggio dell'egoismo di tutti gli Stati europei". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook."Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo - dice il vicepremier -. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all'Europa intera". E continua: "Poi ci mettiamo al telefono con ognuno dei capi di stato europei e li costringiamo a rispettare le quote previste per ogni Paese. Questa Europa così non va, la cambieremo con le prossime elezioni europee. Ma i bambini non possono pagare il prezzo di un'Europa che si gira dall'altra parte per non vedere", conclude.Fonti di Palazzo Chigi hanno poi reso noto che c'è stata una telefonata tra il vicepremier e ministro Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per contattare Malta e far sbarcare mamme e bambini a bordo delle due navi, segnalando la disponibilità dell'Italia ad accoglierli.A stretto giro di posta, sempre su Facebook, arriva anche il post del ministro dell'Interno Salvini: "Una nave tedesca e una nave olandese, in acque maltesi. Ma ad accogliere dovrebbe essere ancora una volta l'Italia. La nostra Italia che ha già accolto quasi un milione di persone negli ultimi anni, la nostra Italia dove più di un milione di bambini vive in condizioni di povertà assoluta. Il traffico di esseri umani va fermato: chi scappa dalla guerra arriva in Italia in aereo, come già fanno in tanti, non con i barconi. Possiamo inviare a bordo medicine, cibo e vestiti, ma basta ricatti. Meno partenze, meno morti. Io non cambio idea".