Il presidente della Camera in Sicilia Migranti, Fico: le ong che lavorano a Pozzallo hanno fatto un lavoro straordinario "I porti non li chiuderei, dice la terza carica dello Stato durante una visita in Sicilia, che aggiunge: su questo tema servono cuore e testa"

Salvini: nave Open Arms ha soccorso migranti in acque libiche, si scordino porto italiano Il presidente della Camera Roberto Fico a Pozzallo: "Io i porti non li chiuderei" Condividi "Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario".Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la sua visita nell'hotspot di Pozzallo.



"L'inchiesta di Palermo archiviata, l'inchiesta di Catania da un anno non cava un ragno dal buco. Quindi bisogna capire bene di chi si parla e chi le finanzia, se non si fa cattiva informazione. Le ong nel Mediterraneo hanno salvato i migranti".



Riguardo alla situazione nell'hotspot, Fico ha ribadito: "Le ong che hanno lavorato qui a Pozzallo hanno fatto un lavoro straordinario, me lo hanno confermato il questore, il sindaco e la prefettura".



"I porti non li chiuderei. Servono cuore e testa"

"I porti non li chiuderei". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita all'Hotspot di Pozzallo. Fico ha tra l'altro aggiunto che su questo tema servono cuore e testa.







"Chiedere solidarietà Ue senza estremismi"

