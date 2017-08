Dato più basso da 2014 per il mese. Salgono numeri in Spagna Migranti, Frontex: a luglio -57% sbarcati in Italia. Ue: Triton può essere rafforzata se necessario Migranti, la Ue: "Triton può essere rafforzata se necessario; il livello delle risorse impiegate è suscettibile aggiustamenti se occorre"

A luglio il numero dei migranti sbarcati in Italia attraverso il Mediterraneo centrale (10.160) è calato del 57% rispetto a giugno, il livello più basso per il mese di luglio dal 2014. Il totale degli arrivi in Italia, nei primi 7 mesi, è stato di 93.900, più o meno in linea con lo stesso periodo del 2016. Sono i dati di Frontex.A luglio sono stati invece 2.300 i migranti arrivati in Spagna, oltre quattro volte il dato dell'anno scorso. E il totale degli arrivi nei primi 7 mesi, è di circa 11mila, più di tutto il 2016."Le necessità del piano operativo dell'operazione triton sono concordate con le autorità italiane, e gli attuali livelli" delle risorse "impiegate corrispondono ai bisogni, così come identificati dalle autorità italiane. Tali livelli vengono sempre monitorati e aggiustati alla situazione, se necessario. se l'italia dovesse fare richiesta" di rafforzamento "l'agenzia li valuterà". Così una portavoce della commissione ue, alla domanda se l'italia abbia chiesto rinforzi per l'operazione triton, dopo la decisione di Sea Eye, Msf e Save the Children di sospendere le operazioni di ricerca e salvataggio nel Mar Mediterraneo.