Alarmphone: persi i contatti con il gommone in avaria Il gommone con 110 persone a bordo potrebbe essere naufragato

L'ong Watch the Med - Alarmphone fa sapere di aver perso i contatti con un gommone che trasportava 110 persone in acque maltesi, proveniente dalla Libia, e che aveva segnalato alle autorità di Malta poco prima dell'1 della notte scorsa.L'organizzazione che raccoglie le chiamate di soccorso dei migranti nel Mediterraneo denuncia che ogni collegamento col gommone si è interrotto a partire dalle 17.37 di ieri pomeriggio. "La loro ultima posizione è stata N34°42', E12°47'. La Guardia costiera di Malta, riferisce ancora Alarmphone, ha promesso di inviare una nave di salvataggio, ma ora si rifiutano di fornire qualsiasi informazione. Siamo estremamente preoccupati per loro e chiediamo informazioni sul loro destino".Il primo contatto, continua l'ong, è avvenuto la notte scorsa: I naufraghi ci hanno raccontato di essere fuggiti dalla Libia e che erano in mare da più di 30 ore. Il gommone si stava sgonfiando e le persone avevano bisogno di un salvataggio immediato".A individuare il natante, anche "la nave cisterna Guneshli che, ci hanno riferito, era collocata nelle vicinanze, ma nessuna traccia della Marina di Malta e della Guardia costiera". La nave quindi si è allontanata.Intorno a mezzogiorno di ieri, Alarmphone scriveva che "le persone a bordo sono sfinite e non capiscono perché l'Europa e Malta le stiano lasciando in mare in difficoltà. Ci hanno detto: 'Per favore, fategli sapere che abbiamo bisogno di cibo e acqua per i bambini e per le donne. Abbiamo un grosso problema, per favore, per favore". Con chiamate ed sms i migranti hanno continuato per tutto il giorno di chiedere aiuto ad Alarmphone: "Una donna ci ha scritto: 'aiutateci, anche la nostra vita conta. Tre bambini sono stremati". Rispetto al mercantile, lontano ma ancora visibile, i naufraghi hanno dichiarato: "Si allontana da noi quando ci avviciniamo".Ad Alarmphone viene chiesto di fare appello alla nave affinché li soccorra "e che se non può salvarli, che almeno gli passi dei giubbotti salvagente per i bambini". "Mentre l'Europa protegge i suoi cittadini e i suoi confini, 110 persone sono state lasciate sole in mare. Chiediamo il loro salvataggio immediato" l'appello conclusivo.