L'allarme lanciato dalla Guardia costiera libica Migranti. Morti 3 neonati, 100 dispersi in naufragio a est di Tripoli Finora sono state soccorse 16 persone. Testimoni: eravamo circa 120 a bordo del gommone

#BREAKING Three babies dead, 100 people missing in shipwreck off Libya: survivors, coastguard #AlHmidiya pic.twitter.com/K8xenNKT8u — AFP news agency (@AFP) 29 giugno 2018

Sono stati recuperati i corpi senza di vita di tre bambini annegati nel Mediterraneo, dati prima per dispersi insieme a un altro centinaio di migranti. Tutti erano a bordo di un gommone naufragato venerdì a sei chilometri dalla costa della Libia. I sopravvissuti sono 16 e sono stati trasferiti dalla Guardia costiera del paese africano nella regione di Al-Hmidiya, a 25 km a est del confine.A bordo del gommone si trovavano 120 migranti. Non è chiaro se il gommone sia lo stesso del quale è stata data la notizia di un naufragio nella mattinata di oggi, a bordo del quale viaggiavano almeno 114 migranti, dei quali un centinaio è stato dato per disperso.