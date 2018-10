Dopo gli "sconfinamenti" Migranti, a Claviere i funzionari del Viminale. Salvini: continueremo a pattugliare i confini Il ministro dell'interno francese chiede incontro con ministri Ue e Salvini

Nelle prossime ore i funzionari della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (Dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento. Lo si apprende da fonti del Viminale."Continueremo a pattugliare i confini, l'Italia ha rialzato la testa. Invito Castaner a Roma". Così il ministro dell'interno, Matteo Salvini, dopo che ieri sera - in seguito ai fatti di Claviere - la Francia, su iniziativa del ministro dell'interno Christophe castaner, ha proposto all'Italia un incontro per migliorare la cooperazione al confine.Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler "discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso Salvini" della questione migranti e dei respingimenti alla frontiera tra Francia e Italia. Sulla decisione italiana di inviare agenti di polizia per bloccare i migranti rispediti dalla Francia in Italia a Claviere, Castaner ha detto: "Non ci può essere soluzione senza cooperazione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti"."Oggi, nella maggior parte delle zone di frontiera, la cooperazione con la polizia italiana funziona bene": lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, intervistato da Le Journal du Dimanche. "Non contate su di me - ha aggiunto il ministro - per aggiungere polemica a polemica. La cosa più importante è che i nostri rispettivi responsabili della polizia si incontrino per rafforzare il coordinamento".