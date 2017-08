Movimenti di nuovo in piazza Migranti. Gabrielli avverte il governo: "Basta scaricare sulla polizia" Il Capo della polizia: bisogna evitare che le forze dell'ordine diventino la foglia di fico per coprire problemi che non ci competono. La Raggi oggi riferisce in Aula sullo spinoso problema occupazioni-accoglienza

"Quando un'emergenza arriva sul tavolo del questore è già tardi, perchè significa che l'uso della forza è quasi inevitabile. Le amministrazioni locali, e dunque la politica, non possono delegare tutto alle forze di polizia, perchè certi problemi, prima che di ordine pubblico, sono problemi sociali, che non si possono scaricare sulle forze dell'ordine, facendole diventare oggetto di strumentalizzazione e scontro tra chi solidarizza con loro e chi li attacca. Io non voglio sottrarmi alle mie responsabilità ma evitare che la polizia diventi la foglia di fico per coprire problemi che non ci competono". A sostenerlo, a proposito delle ultime vicende che hanno interessato incidenti con i migranti, è il capo della Polizia Franco Gabrielli in un'intervista al 'Corriere della Sera'.Per Gabrielli inoltre "non sempre c'è la distinzione netta tra il razzista cattivo e l'umanitario buono, in mezzo ci sono mille sfumature che non si possono ignorare". Da qui l'augurio che i temi della sicurezza "non diventino argomenti da campagna elettorale per alimentare le divisioni". Gabrielli poi invita a "procedere con l'integrazione, e se ci sono realtà e territori refrattari, trovare il modo di far capire che non c'è alternativa. A parte coloro che hanno diritto alla protezione internazionale, ci sono etnie che non otterranno mai lo status di rifugiati e sono destinati a restare illegalmente; per impedirlo, se non si riesce a ottenere i rimpatri, non resta che l'integrazione, che peraltro è un'opportunità da utilizzare per salvaguardarci dalla criminalità e dal terrorismo".Secondo Gabrielli infatti "l'illegalità porta a commettere reati, diventa terreno di reclutamento per le organizzazioni criminali ma anche per il terrorismo di matrice religiosa. L'adesione alla propaganda jihadista, molte volte, prima ancora che una causa di pericolo per noi e' un effetto di una mancata integrazione sociale". Sempre per quanto riguarda il rischio terrorismo, secondo il capo della Polizia, "l'Italia è rimasta uno dei pochi" paesi ancora immuni da attentati. "Ciò potrebbe renderci in qualche modo un bersaglio ancora più appetibile", dobbiamo quindi esser "consapevoli del pericolo e stiamo mettendo in campo tutte le forze possibili per ridurre il rischio e limitare eventuali danni. Ma dobbiamo anche guardarci dal danno psicologico che potrebbe andare addirittura oltre quelli materiali: cambiare le nostre abitudini e piegare il nostromodo di vivere nel timore di un attentato. Perchè noi vinceremo questa partita - conclude Gabrielli - come è successo col il terrorismo interno e quello mafioso, anche se dovessimo pagare qualche prezzo, ma non dobbiamo cedere al ricatto della paura. E' quello che vogliono questi terroristi e non dobbiamo concederglielo".Migranti e movimenti di nuovo in piazza oggi a Roma dopo il corteo di sabato "Stop sgomberi" che ha attraversato le strade del centro della città. La manifestazione, preavvisata, è in programma dalle 9.30 in piazza dell'Esquilino e sono attese circa mille persone. Il sit-in è stato organizzato per protestare contro le decisioni emerse ieri durante il vertice in Prefettura sull'emergenza abitativa nella Capitale. E intanto ha trascorso la quinta notte nei giardini vicino ai Fori Imperiali, alle spalle della Prefettura di Roma, il gruppo di migranti ex occupanti del palazzo di via Curtatone sgomberato il 19 agosto. Il presidio era stato autorizzato fino a lunedì, ma i migranti hanno deciso di restare.Proseguono gli accertamenti della Digos all'interno dell'edificio di via Curtatone. Gli investigatori sono alla ricerca di elementi utili per fare luce sul presunto racket dei posti letto ed anche dell'utilizzo di timbri con sigilli dello Stato italiano. Ieri sono stati sequestrati computer e documenti, tra cui ricevute di pernottamento. Sul posto anche la polizia scientifica per documentare lo stato dei luoghi. L'attivita' della Digos dovrebbe terminare domani. Quindi ci sarà una relazione al procuratore aggiunto Francesco Caporale, che sulla vicenda di via Curtatone procede per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per contraffazione del sigillo dello Stato.Continua il presidio delle forze dell'ordine nel quartiere Tiburtino Terzo, dopo una lite scoppiata tra residenti e migranti del centro di accoglienza che si è conslusa con il il ferimento di un eritreo. Sul caso procura ha aperto un'inchiesta. L'atmosfera continua ad essere difficile. E' previsto per oggi alle 15 il Consiglio comunale di Roma. La sindaca Virginia Raggi riferisce in Aula sull'avvicendamento degli assessori. Alle 15.30, invece, nella Sala del Carroccio, in Campidoglio, i consiglieri del gruppo capitolino del Partito Democratico illustrano alla stampa i contenuti di alcune delle delibere di iniziativa consiliare del gruppo, in attesa di approvazione dell'Aula Giulio Cesare.