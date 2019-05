Mar Mediterraneo Migranti, la Marina: soccorsi e recuperati da motovedetta libica

Migranti, Marina militare italiana (Foto da Twitter @ItaianNavy)

Condividi

Avvistato natante in difficoltà da ONG Colibrì. Nave Bettica #MarinaMilitare a 80km invia proprio elicottero in zona per supporto. Con elicottero in zona ha constatato avvenuto recupero migranti da motovedetta libica in zona SAR libica. pic.twitter.com/QPkCCvONyH — Marina Militare (@ItalianNavy) 23 maggio 2019



Â

🔴 Il nostro aereo #Moonbird ha documentato l'intercettazione e il respingimento di due imbarcazioni da parte della cosiddetta guardia costiera libica.



Ci sono dei possibili casi ancora aperti e senza assistenza.



È urgente la necessità di navi di soccorso in zona, ora. pic.twitter.com/PWDxSjrYOA — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 23 maggio 2019

Interviene con un tweet la Marina militare italiana per rispondere alle accuse di Sea Watch, secondo cui l'unità militare si è disinteressata di un gommone in difficoltà : "Avvistato natante in difficoltà da ONG Colibrì. Nave Bettica MarinaMilitare a 80km invia proprio elicottero in zona per supporto. Con elicottero in zona ha constatato avvenuto recupero migranti da motovedetta libica in zona Sar libica".Prima l'ong Sea Watch aveva twittato: "La nave P492 Bettica della Marina Militare Italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene. Il nostro aereo ha inviato un messaggio di Mayday Relay e ha confermato l'avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio". E successivamente aveva pubblicato una foto aerea della situazione in mare.