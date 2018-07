Cerimonia del Ventaglio con la Stampa Parlamentare Migranti, Mattarella: "Finalmente segnali positivi da Ue " "L'Ue deve esprimere con vigore il suo ruolo su tutti i fronti aperti. Viviamo un periodo di instabilità: o gli europei ritrovano le ragioni del rilancio dell'Unione o prevedibile il declino del Continente"

"Sessantacinque milioni di profughi nel mondo danno la misura di un fenomeno epocale. Tante volte l'Italia ha chiesto all'Ue responsabilità e leggiamo finalmente segnali positivi da parte di diversi Paesi dell'Unione. Passo dopo passo serve un piano di interventi dell'Unione per governare il fenomeno e non subirlo". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale."L'Ue deve esprimere con vigore il suo ruolo su tutti i fronti aperti. Viviamo un periodo di instabilità: o gli europei ritrovano le ragioni del rilancio dell'Unione o prevedibile il declino del Continente".Dobbiamo esercitare il dovere ineludibile della responsabilità. Si avvertono incrinature nell'ordine internazionale che bisogna sorreggere e non destrutturare. C'è Incertezza e instabilità. Ci sono guerre commerciali che spesso nel tempo hanno condotto ad altri tipi di guerre. Sono seduzioni che sembrano rimuovere le lezioni della storia"."Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la Stampa parlamentare."L'abbondanza informativa offerta dal web è preziosa ma occorre evitare che si riduca il livello di approfondimento. La dimensione digitale è un grande contributo. Siamo tutti consapevoli degli usi distorti talvolta allarmanti, astiosi, dell'introduzione di semi che alimentano preconcetta ostilità. Sta a chi opera nella politica e nel giornalismo non farsi contagiare da questo virus ma contrastarlo."Incontrare la Stampa Parlamentare rappresenta una importante occasione per ribadire l'importanza primaria della libertà di informazione che non è il prodotto ma il diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio con la Stampa Parlamentare.