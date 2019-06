Capo Stato riceve Marina militare per Festa Migranti, Mattarella: salvataggio vite umane dà prestigio a Italia

Mattarella e l'ammiraglio Valter Girardelli (Ansa)

"L'azione della Marina è fondamentale: è l'azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della pace, la sicurezza della libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, il salvataggio di vite umane -in questi anni con molta intensità- che ha reso prestigio al nostro Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il capo di stato maggiore, Valter Girardelli, e una rappresentanza della Marina militare, in occasione della Festa del Corpo."Vorrei rivolgere anche un saluto e un ringraziamento -ha aggiunto il Capo dello Stato- a quella branca della Marina che è la Guardia costiera per l'opera preziosa che svolge per i nostri confini, per il nostro mare e sul nostro mare, con grande generosità".