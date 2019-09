Emergenza migrazioni Germania e Francia accoglieranno il 50% dei migranti sbarcati in Italia Il premier Conte preannuncia importanti novità e dice: "Finalmente l'Italia non verrà lasciata sola". Si fanno passi in avanti verso la creazione del "meccanismo temporaneo" di ripartizione a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il nuovo Governo Conte per gestire senza crisi gli arrivi delle navi umanitarie

di Tiziana Di Giovannandrea La Germania e la Francia sono pronte ad accogliere ognuna il 25% dei migranti salvati nel Mediterraneo ed approdati in Italia. Ci si sta muovendo verso la creazione di un "meccanismo temporaneo" e la Commissione europea è pronta a sostenere finanziariamente ed operativamente la soluzione per la ripartizione dei migranti salvati nel Mediterraneo.Ne ha dato conferma ilIn un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung ha spiegato che un'analoga disponibilità è stata manifestata dalla Francia. Questa proposta per una soluzione della suddivisione dei migranti fra i Paesi europei verrà presentata, secondo quello che riporta la testata tedesca, al vertice dei ministri degli Interni dell'Ue fissato per il 23 settembre a Malta per essere esposta ufficialmente al Consiglio Europeo di ottobre."Io ho sempre detto che la nostra politica migratoria debba anche essere umana e che non faremo affogare nessuno", ha dichiarato Seehofer al giornale bavarese. "I colloqui stanno continuando, ma se tutto rimane come abbiamo detto, possiamo accogliere il 25% delle persone salvate in mare che finiscono in Italia. Con questo la nostra politica migratoria non sarà sovraccaricata".A Italia, Francia, Germania e Malta che sono intenti a fissare un primo e provvisorio regolamento per la suddivisione delle quote, dovrebbero seguire altri Paesi, afferma il ministro del governo Merkel: "La nostra aspettativa è che altri Stati si aggiungeranno", ha detto Seehofer.I passi in avanti verso la creazione della soluzione di ripartizione, a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il nuovo Esecutivo per gestire senza crisi gli arrivi delle navi umanitarie, sono stati preannunciati dal premier Giuseppe Conte durante la sua visita a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, dove ha fatto il punto sulla ricostruzione post sisma e ha parlato anche di accoglienza dei migranti."Ci sono delle importanti prospettive europee. In questo momento si prospetta una disponibilità permanente da parte di alcuni paesi europei. Non voglio anticipare oltre, ma le risposte che stanno venendo dai paesi europei sono risposte serie che dimostrano come finalmente l'Italia non verrà lasciata sola. Ci stiamo lavorando, si preannunciano importanti novità".