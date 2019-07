La maggiore tragedia di quest'anno Naufragio Libia, recuperati decine di corpi Ancora si cercano i dispersi del naufragio di ieri pomeriggio al largo di Homs, in quella che sembra essere la tragedia più importante dell'anno in corso. Intanto, l'Unhcr denuncia che 84 sopravvissuti al disastro sono stati trasferiti nel centro di detenzione di Tajoura

Sono decine i corpi recuperati dalla Guardia costiera libica dopo il naufragio di due imbarcazioni al largo delle coste libiche. Lo riferiscono le autorità di Tripoli secondo le quali sono 116 i dispersi nel naufragio di ieri. Intanto l'Unhcr denuncia che 84 sopravvissuti al disastro sono stati trasferiti nel centro di detenzione di Tajoura, lo stesso del bombardamento aereo di inizio mese in cui rimasero uccisi almeno 50 rifugiati."Un tragico naufragio sarebbe avvenuto nel Mediterraneo centrale: circa 150 migranti risultano dispersi, mentre 145 sono stati riportati sulle coste libiche", spiega il messaggio diffuso dalla sezione libica dell'organizzazione internazionale dei migranti sul suo account Twitter. Una prima conferma anche dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), sempre con un tweet, secondo cui l'incidente sarebbe avvenuto al largo di Homs, città sulla costa nord occidentale della Libia: "Le prime notizie indicano che oltre cento persone potrebbero aver perso la vita, mentre 140 sono state salvate e sbarcate, ricevendo assistenza medica e umanitaria da International Medical Corps (Imc), partner dell'Unhcr"."È avvenuta la peggiore tragedia nel Mediterraneo di quest'anno", ha scritto su Twitter l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Che ha esortato: "Deve riprendere adesso il soccorso in mare, la fine dei campi di detenzione dei migranti in Libia, aumentando i percorsi sicure per uscire dalla Libia, prima che sia troppo tardi per molta gente disperata".Questa volta a dare l’allarme è stato l’Unhcr, l’Alto commissariato Onu per i rifugiati. Due imbarcazioni, probabilmente due barconi di legno, sono affondate cinque miglia al largo della città libica di Khoms, in Tripolitania. E il numero delle vittime è alto, almeno 150 morti, tra i quali un numero ancora imprecisato di donne e bambini. Tra i 135 sopravvissuti riportati in Libia dalla Guardia costiera di Tripoli anche sei donne, tre delle quali incinte. I due barconi erano partiti mercoledì pomeriggio verso le sei da Khoms, città costiera situata 120 chilometri a est della capitale libica. Nessuna certezza su quante persone complessivamente si trovassero a bordo. Alcune fonti, tra le quali la Guardia costiera libica, parlano di almeno 250 migranti, ma stando a quanto alcuni sopravvissuti hanno raccontato ai volontari di Medici senza frontiere che li hanno assistiti, ce ne sarebbero state almeno 300, una cinquantina delle quali erano donne e bambini. La maggior parte dei migranti era di origine eritrea, più qualcuno proveniente dalla Palestina e dal Sudan. I problemi sarebbero cominciati appena due ore dopo la partenza quando, ormai al largo, almeno uno dei due motori si sarebbe rotto ed entrambe le imbarcazioni avrebbero prima cominciato ad imbarcare acqua e poi si sarebbero rovesciate facendo cadere in mare quanti si trovavano a bordo.A intervenire per primi in soccorso dei migranti sono stati alcuni pescatori locali che hanno detto di aver visto almeno 70 corpi galleggiare tra le onde. In seguito sono intervenute alcune motovedette della Guardia costiera libica che ha fornito un bilancio diverso della tragedia: "Abbiamo salvato 134 migranti e recuperato un corpo, il resto dei 115 migranti che erano a bordo sono morti", ha detto il portavoce della Marina libica, Ayoub Qasem."Ero a bordo dell'aereo di PVolontaires quando è avvenuta la più grande tragedia del 2019 nel Mediterraneo. Non si sa se siano 100 o 150 le persone affogate in questo naufragio. E' stata un'esperienza devastante trovarsi a poche miglia ed assistere a una intercettazione da parte di una motovedetta libica di due gommoni". E' quanto racconta Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italia a bordo di "Colibrì" nel momento della tragedia. "Quello che mi ha fatto impressione è la desolazione: nel Mediterraneo non c'è nessuno. C'è la assoluta volontà di far si che a queste persone non sia lasciata nessuna possibilità se non annegare o essere riportati all'inferno".La politica dei porti chiusi del governo gialloverde non scoraggia quanti sono determinati a fuggire dall’inferno libico. L’aero Moonbird della ong Sea Watch ha avvistato un gommone con 75 persone a 50 miglia dalle coste libiche, in piene acque internazionali. L’equipaggio denuncia di aver provato a chiedere l’intervento di un mercantile che si trovava in zona senza però ricevere risposta. Secondo la piattaforma Alarm Phone in queste ore ci sarebbe almeno sette gommoni carichi di disperati che stanno tentando di raggiungere l’Europa.L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha chiesto di riprendere i soccorsi in mare: "Sarebbe importante rafforzare i meccanismi per eventuali naufragi e aumentare la presenza di navi soccorso in alto mare", ha detto il portavoce, Flavio Di Giacomo, ricordando come quest’anno siano più di 570 le persone morte mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo.