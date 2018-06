Migranti, naufragio al largo della Tunisia: decine di morti La guardia costiera tunisina ha individuato il peschereccio che imbarcava acqua a 30 chilometri al largo della costa, dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso intorno a mezzanotte di sabato

Un barcone di migranti ha fatto naufragio al largo delle coste meridionali della Tunisia. Ci sarebbero 35 morti. In precedenza era arrivata la notizia che i soccorritori avevano recuperato 11 corpi e salvato altre 67 persone.Il ministero dell'Interno di Tunisi, ha specificato che tra le persone tratte in salvo ci sono "tunisini e stranieri". La guardia costiera tunisina ha individuato il peschereccio che imbarcava acqua a 30 chilometri al largo della costa, dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso intorno a mezzanotte di sabato. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ha aggiunto il ministero.