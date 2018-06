Soccorsi in mare e polemiche Nave Lifeline, Toninelli: Malta ha rifiutato l'intervento. Ora tocca all'Europa rimediare La Valletta replica: Toninelli stia ai fatti, la competenza non è nostra. Telefonata tra Conte e il premier libico Al Serraj sul tema migranti

"Il centro di coordinamento dei soccorsi di La Valletta ha rifiutato, con la nota ufficiale che pubblichiamo in calce, qualsiasi tipo di intervento, se non il soccorso mirato a pochi casi di prima emergenza". Lo scrive su Facebook il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Danilo Toninelli.



Per Malta, "quello della nave Ong è un caso post-SAR, dunque non di imminente pericolo - prosegue Toninelli -. Assurdo, dato che stiamo parlando di una nave con un carico circa cinque volte superiore le proprie effettive capacità".



"La Lifeline non sta navigando verso Nord, ma è ferma in acque SAR maltesi - spiega ancora Toninelli nel suo post -. E sta mettendo irresponsabilmente in pericolo tante vite umane. La sua presenza era stata segnalata alle autorità dell'Isola sia da Frontex che dalla Guardia Costiera italiana. I maltesi non hanno alcuna giustificazione per il loro atteggiamento".



"È’ l’Europa che deve intervenire per rimediare alla disumanità di Malta, per salvare ora i migranti di Lifeline e in futuro per scongiurare le partenze dei barconi della morte. Anche in sede Ue, sul tema non accetteremo soluzioni pre-confezionate che vanno a scapito dell'Italia.Teniamo alta la guardia. Presto vi darò altri aggiornamenti". Lo scrive su Facebook il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Danilo Toninelli.