Salvataggio nel Mar Mediterraneo Migranti, nave Marina militare verso Genova

Migranti su gommone nel Mediterraneo (Ansa/frame video da Sea Watch)

Dovrebbe arrivare a Genova, non prima delle prossime 24 ore, la nave della Marina militare che ha salvato un centinaio di migranti al largo della Libia. Lo hanno riferito alcune fonti del Viminale all'Agenzia Dire.Dal ministero dell'Interno trapela che la scelta di Genova è un modo per "alzare l'attenzione sulla vicenda e chiamare alla responsabilità partner europei, a partire dalla Francia, che non possono continuare a far finta di nulla e lasciare l'Italia da sola a gestire il problema".Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ieri ha sentito telefonicamente il ministro dell'interno, Matteo Salvini.Il ministro ha assicurato, secondo quanto appreso da fonti vicine al governatore, che Genova sarà solo il terminale del corridoio umanitario e che i migranti non resteranno in ogni caso sul territorio.Il ministro Salvini ha detto al presidente della Liguria di essere al lavoro per evitare, ha detto, che a pagare il conto siano ancora una volta gli italiani.